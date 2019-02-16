В Шерегеше в Секторе Е погибла туристка

16 февраля на трассе сектора Е в Шерегеше погибла горнолыжница из Бийска.



Спускаясь по склону, девушка получила травмы не совместимые с жизнью.



Руководство Сектора Е подтвердило факт ЧП. Как сообщает турцентр Шерегеш , официальный комментарий от руководства будет предоставлен позже. В настоящий момент проводится расследование.



Фото из социальных сетей.