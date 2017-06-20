В Шерегеше восьмилетний ребенок пострадал во время поездки на детском квадроцикле

В поселке Шерегеш восьмилетний мальчик катался на детском квадроцикле, но не справился с управлением и перевернулся.
В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, многочисленные переломы, рваные раны лица и ушибы, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
Родители, в чьем присутствии произошел инцидент, вызвали скорую помощь и мальчика госпитализировали.
20/06/2017
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