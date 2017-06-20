В Шерегеше восьмилетний ребенок пострадал во время поездки на детском квадроцикле

В поселке Шерегеш восьмилетний мальчик катался на детском квадроцикле, но не справился с управлением и перевернулся.

В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, многочисленные переломы, рваные раны лица и ушибы, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Родители, в чьем присутствии произошел инцидент, вызвали скорую помощь и мальчика госпитализировали.