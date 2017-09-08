В Шерегеше выпал первый снег

Loading...
На вершине горы Зеленая в Шерегеше в ночь с 7 на 8 сентября выпал первый в этом году снег.
Об этом сообщает Туристско-информационный центр Шерегеш. Снежный покров, взбудораживший пользователей социальных сетей, временный - по прогнозам синоптиков вскоре ожидается потепление.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Ранее кинотеатр «Юбилейный» пользовался огромным спросом среди горожан.
|
Вечером 7 сентября на улице Цемзаводской в Топках загорелся грузовой автомобиль БелАЗ-5747. Сигнал...
|
Найдена пропавшая 30 августа в селе Тамбар Кемеровской области 51-летняя Любовь Вениаминовна Суш....
|
«Магистральные теплосети в ближайшее время поставят на циркуляцию, чтобы уже сейчас начать подавать...