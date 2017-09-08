В Шерегеше выпал первый снег

На вершине горы Зеленая в Шерегеше в ночь с 7 на 8 сентября выпал первый в этом году снег.

Об этом сообщает Туристско-информационный центр Шерегеш. Снежный покров, взбудораживший пользователей социальных сетей, временный - по прогнозам синоптиков вскоре ожидается потепление.