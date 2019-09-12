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В Шерегеше выпал первый снег

12 сентября после продолжительных дождей в Шерегеше выпал первый снег.
Об этом сообщает турцентр Шерегеш.су.

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kuzbassnews.ru
12/09/2019
Общество
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