В Шерегеше женщина на снегоходе врезалась в дерево

Туристка разбилась на снегоходе в Шерегеше Туристка разбилась на снегоходе в Шерегеше. Как сообщают местные СМИ, несчастный случай на...

На неделе в Кузбассе потеплеет до +9 градусов Как отмечают синоптики, днем на неделе с 12 по 15 марта воздух будет прогреваться до +9 градусов. В...

Кузбассовцам обещают снежный понедельник Прогноз погоды на 11 марта 2019 г. согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 10.03....