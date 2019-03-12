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В Шерегеше женщина на снегоходе врезалась в дерево

В минувшие выходные в Шерегеше пострадала 34-летняя женщина. Она была за рулем снегохода, потеряла управление и врезалась в дерево, сообщает турцентр Шерегеш.су. На трассе в районе нижней станции Панорамы супруги катались на арендованном снегоходе, когда женщина потеряла управление  и врезалась в дерево. Ее муж успел спрыгнусь со снегохода. Женщина с серьезными травмами была госпитализирована.   Фото из социальной сети ВКонтакте.

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kuzbassnews.ru
12/03/2019
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