В Шерегеше женщина на снегоходе врезалась в дерево

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В минувшие выходные в Шерегеше пострадала 34-летняя женщина. Она была за рулем снегохода, потеряла управление и врезалась в дерево, сообщает турцентр
12/03/2019
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