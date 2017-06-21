В Шерешеге, катаясь на квадроцикле, умер мужчина

18 июня на горнолыжном курорте Шерегеш во время прогулке на квадроцикле скончался 57-летний кемеровчанин.

Мужчина отдыхал с друзьями, когда во время поездки на квадроцикле в районе сектора Е ему внезапно стало плохо.

Мужчина потерял сознание и упал с транспортного средства. Друг сумел довезти его до гостиницы, откуда вызвали «Скорую помощь».

Прибывшие медики констатировали смерть туриста.

В настоящий момент эксперты выясняют причину смерти.