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В Шерешеге, катаясь на квадроцикле, умер мужчина

18 июня на горнолыжном курорте Шерегеш во время прогулке на квадроцикле скончался 57-летний кемеровчанин.

Мужчина отдыхал с друзьями, когда во время поездки на квадроцикле в районе сектора Е ему внезапно стало плохо.

Мужчина потерял сознание и упал с транспортного средства. Друг сумел довезти его до гостиницы, откуда вызвали «Скорую помощь».

Прибывшие медики констатировали смерть туриста.

В настоящий момент эксперты выясняют причину смерти.

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kuzbassnews.ru
21/06/2017
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