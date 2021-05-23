В школах Мариинского района прозвенел последний звонок

Роструд сообщил о погашении 8,6 млн рублей долгов по зарплате ГОФ «Прокопьевская» Горно-обогатительная фабрика «Прокопьевская» (Кемеровская область) выплатила своим работникам 8,5...

Подвергшаяся нападению кузбасская журналистка закрыла свое издание Как сообщалось ранее, в феврале 2021 года Наталья Зубкова подверглась нападению во время прогулки с...

Автомобиль перевернулся на трассе и упал в болото в Кузбассе В Кузбассе утром в субботу произошла серьезная авария – легковой автомобиль слетел с трассы,...