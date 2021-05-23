В школах Мариинского района прозвенел последний звонок

Со школой прощается 131 школьник, и 567 ребят заканчивают 9 классов. Все выпускники приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». На территории школы № 6 появилась сосновая аллея в память о подвиге советского народа в войне за свободу и независимость Родины.
23/05/2021
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