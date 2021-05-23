Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В школах Мариинского района прозвенел последний звонок

Со школой прощается 131 школьник, и 567 ребят заканчивают 9 классов. Все выпускники приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». На территории школы № 6 появилась сосновая аллея в память о подвиге советского народа в войне за свободу и независимость Родины.

Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
23/05/2021
Образование
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Роструд сообщил о погашении 8,6 млн рублей долгов по зарплате ГОФ «Прокопьевская»
Горно-обогатительная фабрика «Прокопьевская» (Кемеровская область) выплатила своим работникам 8,5...
Подвергшаяся нападению кузбасская журналистка закрыла свое издание
Как сообщалось ранее, в феврале 2021 года Наталья Зубкова подверглась нападению во время прогулки с...
Автомобиль перевернулся на трассе и упал в болото в Кузбассе
В Кузбассе утром в субботу произошла серьезная авария – легковой автомобиль слетел с трассы,...
В конкурсе «Новая Звезда» приняли участие популярные исполнители из Новокузнецка
Известные исполнители из Новокузнецка Максим и Анастасия Касьяновы приняли участие в конкурсе...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus