В школах Тяжинского округа прошли открытые уроки, посвященные 80-летию Сталинградской битвы

Их провели лидеры общественного мнения, представители органов местного самоуправления и депутатского корпуса, ветераны. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров принял участие в открытом уроке в Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Занятие прошло в рамках цикла «Единый региональный урок истории».

Сталинградская битва занимает особое место среди событий отечественной и мировой истории. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом повлиял на дальнейший ход Второй мировой войны. Беспримерный подвиг советских воинов, стоявших насмерть 200 дней и ночей, позволил остановить продвижение врага на восток.

В этой битве погибло около 600 тысяч советских солдат и офицеров, из них 947 – кузбассовцы. В Сталинграде сражался и Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов. Двадцать участников Сталинградской битвы из Кузбасса были удостоены звания Героя Советского Союза.

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. По предложению губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева 3 ноября 2022 года, с открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам в городе Кемерово стартует серия мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы.