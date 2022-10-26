Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В школах Тяжинского округа прошли открытые уроки, посвященные 80-летию Сталинградской битвы

Их провели лидеры общественного мнения, представители органов местного самоуправления и депутатского корпуса, ветераны. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров принял участие в открытом уроке в Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Занятие прошло в рамках цикла «Единый региональный урок истории».
Сталинградская битва занимает особое место среди событий отечественной и мировой истории. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом повлиял на дальнейший ход Второй мировой войны. Беспримерный подвиг советских воинов, стоявших насмерть 200 дней и ночей, позволил остановить продвижение врага на восток.
В этой битве погибло около 600 тысяч советских солдат и офицеров, из них 947 – кузбассовцы. В Сталинграде сражался и Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов. Двадцать участников Сталинградской битвы из Кузбасса были удостоены звания Героя Советского Союза.
Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. По предложению губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева 3 ноября 2022 года, с открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам в городе Кемерово стартует серия мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы.

Образование
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/10/2022
Образование
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus