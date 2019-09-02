В школах Тяжинского района прошли линейки, посвященные началу нового учебного года

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Сегодня за парты сели 2798 школьников, из них 332 первоклассника. Учащихся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова с Днем знаний поздравили депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений Викторович Косяненко, глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
02/09/2019
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