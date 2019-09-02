В школах Тяжинского района прошли линейки, посвященные началу нового учебного года

Новокузнечанина судят за смертельный наезд на супружескую пару В южной столице Кузбасса началось судебное разбирательство по факту ДТП, которое произошло в январе...

В Новокузнецке аттракцион с людьми сломался на ходу Аттракцион «Торнадо» на ходу сошёл с рельсов и врезался в платформу. ЧП произошло вечером в...

Музей железнодорожной техники бесследно исчез в Кемерове Раритетные экспонаты накануне увезли от здания управления Кузбасского отделения ЗСЖД на Пионерском...