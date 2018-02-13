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В школе № 11 пос. Шерегеш организуют закрытую систему горячего водоснабжения

В декабре 2017 года был разработан проект для организации в школе №11 закрытой системы горячего водоснабжения.

Все необходимое оборудование уже доставлено, специалисты провели монтаж теплообменника. На ответвлении холодного водопровода смонтирован теплообменник, присоединенный к системе отопления. Нагретая вода поступает по водопроводу горячего водоснабжения к точкам разбора.

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kuzbassnews.ru
13/02/2018
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Новости Кузбасса

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