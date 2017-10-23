Новости Кузбасса

Еще в апреле 2017 года директор МБОУ «СОШ № 30» п. Малиновка Лехтина Лариса Петровна и педагог-психолог Морозова Мария Викторовна разработали проект спортивной площадки «Доступный спорт». С данным проектом они приняли участие в областном конкурсе «Инициатива», где стали победителями, а школа получила грант на приобретение оборудования для площадки, которая поможет учащимся подготовиться к выполнению нормативов ГТО.
Единый универсальный спорткомплекс появился на территории школы в сентябре, а торжественное его открытие состоялось в пятницу, 20 сентября.
После поздравительных слов 14-ти учащимся школы, успешно выполнившим нормативы ГТО, были вручены золотые, серебряные и бронзовые значки. Руководителем школьной секции «Воркаут» Овсянниковым Сергеем Николаевичем были подготовлены ребята, продемонстрировавшие базовые упражнения данного вида спорта.
Все участники мероприятия получили информационные листовки с расписанием занятий секции «Воркаут».
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