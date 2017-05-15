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В школе № 30 села Сарбала состоялся ежегодный поэтический фестиваль «Майские чтения»

Проходит фестиваль в Калтанском городском округе уже четвертый год подряд. В этом году его особенностью стало то, что наряду с произведениями местного поэта Павла Майского участники конкурса читали стихотворения собственного сочинения.

Профессиональное жюри в составе ветеранов труда З. Д. Пушкаревой, Н. М. Костюк и члена Союза кузбасских писателей Г. А. Синкиной по достоинству оценили выступления конкурсантов.

Итог фестиваля подвела директор школы Лариса Петровна Лехтина, которая напутствовала ребят изучать историю края, историю страны, чтить традиции, чтобы не вырасти Иванами, не помнящими родства.    

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
15/05/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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