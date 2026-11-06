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В школе №36 Новоильинского района прошло посвящение первоклассников в пешеходы

В школе №36 Новоильинского района прошло посвящение первоклассников в пешеходы. Событие по-настоящему важное: для многих ребят — это первый серьёзный шаг в большой мир дорожного движения.

Отряд юных инспекторов дорожного движения школы выступил перед ребятами. Юидовцы рассказали первоклашкам о самых важных правилах: как правильно переходить проезжую часть, что означают сигналы светофора, зачем нужны световозвращатели и почему нельзя отвлекаться на телефон и наушники у проезжей части.

Сотрудник Госавтоинспекции Новокузнецка также обратилась к ребятам — напомнила о важности соблюдения правил дорожного движения каждый день, по дороге в школу и обратно. А в завершение вручила первоклассникам удостоверения пешехода.

Теперь у малышей есть не только новые знания, но и настоящее удостоверение — а значит, и большая ответственность быть внимательными и осторожными на дороге.

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

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06/11/2026
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