В школе №36 Новоильинского района прошло посвящение первоклассников в пешеходы. Событие по-настоящему важное: для многих ребят — это первый серьёзный шаг в большой мир дорожного движения.

Отряд юных инспекторов дорожного движения школы выступил перед ребятами. Юидовцы рассказали первоклашкам о самых важных правилах: как правильно переходить проезжую часть, что означают сигналы светофора, зачем нужны световозвращатели и почему нельзя отвлекаться на телефон и наушники у проезжей части.

Сотрудник Госавтоинспекции Новокузнецка также обратилась к ребятам — напомнила о важности соблюдения правил дорожного движения каждый день, по дороге в школу и обратно. А в завершение вручила первоклассникам удостоверения пешехода.

Теперь у малышей есть не только новые знания, но и настоящее удостоверение — а значит, и большая ответственность быть внимательными и осторожными на дороге.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области