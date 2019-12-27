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«В школу приходим со своей «сменкой» - диэлектрическими ботами»

В преддверии новогодних каникул сотрудники Кузбасского филиала Россети Сибирь в очередной раз напоминают школьникам правила электробезопасности. Делают это, как всегда весело, интересно и познавательно: проводят интерактивные уроки, викторины и квесты, дарят подарки и, само собой, хорошее настроение. За прошедший год энергетики провели больше 500 подобных уроков в образовательных учреждениях Кузбасса.

Ребятам подобные уроки всегда по душе. Во время занятия класс затихает, как будто там идет важная контрольная работа. Даже мальчишки на последней парте, у которых частенько «хворает» дисциплина,  слушают энергетиков затаив дыхание. «Так интересно про электрический ток нам даже на уроках физики не рассказывали, а можно вон ту красную каску примерить?», – интересуются любознательные школьники.

Многие из них уже определились с будущей профессией. Все-таки энергетики Россети Сибирь умеют рассказать о своей работе так, что их благородное дело – «дарить людям свет» – хочется подхватить.

По традиции нескучный урок специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь и ребята завершили совместным «безопасным селфи» и новой «сториз» в инстаграм.   

 «Наше сотрудничество с представителями компании «Россети Сибирь» стало дополнительным стимулом в организации работы по безопасности жизнедеятельности школьников, – говорит исполняющая обязанности руководителя департамента образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева. – После проведения интерактивных уроков «багаж» методических материалов педагогов расширяется. Это очень помогает им в дальнейшей работе. Также  хочется отметить, что подобные занятия для детей имеют важное социальное значение – о правилах электробезопасности они узнают от профессионалов. Именно подобный интерактив помогает школьникам быстро запомнить важную информацию и в чрезвычайной ситуации уверенно воспользоваться своими знаниями».         

Каждый год энергетики контролируют защищенность энергообъектов и, несмотря на регулярные рейды по территориям, фиксируют случаи вскрытия замков и дверей на трансформаторных подстанциях. Актуальность подобных уроков для детей очевидна. Вовремя полученная информация об опасности может спасти жизнь.   

Для закрепления полученных знаний школьникам дарят красочные расписания с правилами энергобезопасности, наклейки на тетради, закладки, магниты и веселые раскраски. А сами ребята после подобных уроков делают вот такие эмоциональные заметки в своих социальных сетях: «Теперь мы «прокачены» темой безопасного электричества и правила электробезопасности нам «не до лампочки!».

Общество
kuzbassnews.ru
27/12/2019
Общество
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