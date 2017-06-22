В Шорском национальном парке ликвидирован лесной пожар

16 июня в районе поселка Верхний Таймен на гребне горы был обнаружен лесной пожар.
Благодаря бдительной жительнице Таштагольского района, о возгорании узнали спасатели. В течение четырех суток на площади возгорания 4,5 га с огнем боролись сотрудники ФГБУ «Шорский национальный парк», Таштагольского лесхоза и лесничества, экипаж «Аэрокузбасс», сотрудники МЧС России по Таштагольскому району, добровольные пожарные команды.
Так как очаг возгорания находился далеко от дорог и на горе, пожарные машины не смогли до него добраться. Огонь тушили при помощи ранцевых огнетушителей, лопат и бензопил.
В 8.40 утра 20 июня лесной пожар был ликвидирован.
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