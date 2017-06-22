Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Шорском национальном парке ликвидирован лесной пожар

16 июня в районе поселка Верхний Таймен на гребне горы был обнаружен лесной пожар.

Благодаря бдительной  жительнице Таштагольского района, о возгорании узнали спасатели. В течение четырех суток на площади возгорания 4,5 га с огнем боролись сотрудники ФГБУ «Шорский национальный парк», Таштагольского лесхоза и лесничества, экипаж  «Аэрокузбасс», сотрудники МЧС России по Таштагольскому району, добровольные пожарные команды.

Так как очаг возгорания находился далеко от дорог и на горе, пожарные машины не смогли до него добраться. Огонь тушили при помощи ранцевых огнетушителей, лопат и бензопил.

В 8.40 утра 20 июня лесной пожар был ликвидирован.

Общество
Топ
Таштагол
kuzbassnews.ru
22/06/2017
Общество
Топ
Таштагол
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовца посадили на восемь лет за убийство знакомого
В Кемеровской области суд приговорил жителя Яйского района к восьми годам тюремного заключения....
В 2017 году в детсадах Кемерова откроют около 1000 дополнительных мест
В 2017 году в детсадах Кемерова откроют около 1000 дополнительных мест. Об этом во время объезда...
Тулеев отказался досрочно слагать губернаторские полномочия
Глава Кемеровский области 73-летний Аман Тулеев не планирует просить президента о досрочной...
В Кемерове за сутки из окон выпали два ребенка
В Кемерове за день, 21 июня, из окон выпали два ребенка. Родители пострадавших детей будут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus