В Шорском национальном парке лосиха попалась в фотоловушку

Видеокамера зафиксировала животное в Шорском национальном парке в пойме реки Мрассу в десяти километрах севернее одноименного поселка.

Лосиха мирно кормилась на солонце в разное время суток. Фотоловушку установил в Верхне-Мрасском лесничестве государственный инспектор в области охраны окружающей среды Михаил Урычев .

Фотоловушка устанавливается для фиксации животных в естественной среде обитания, это помогаем сотрудникам отдела научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности понять привычки животных, определить пути их миграции, степень эффективности проводимых биотехнических мероприятий. Лось широко распространён на особо охраняемой природной территории и является одним из видов животных учитываемых при проведении исследований и мониторинга объектов животного мира.

По результатам зимних маршрутных учетов (ЗМУ) за период 2020-21 гг. численность популяции лося в Шорском национально парке составляет 201 особь.





Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»