Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Шорском национальном парке лосиха попалась в фотоловушку

Видеокамера зафиксировала животное в Шорском национальном парке в пойме реки Мрассу в десяти километрах севернее одноименного поселка.

Лосиха мирно кормилась на солонце в разное время суток. Фотоловушку установил в Верхне-Мрасском лесничестве государственный инспектор в области охраны окружающей среды Михаил Урычев .

Фотоловушка устанавливается для фиксации животных в естественной среде обитания, это помогаем сотрудникам отдела научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности понять привычки животных, определить пути их миграции, степень эффективности проводимых биотехнических мероприятий. Лось широко распространён на особо охраняемой природной территории и является одним из видов животных учитываемых при проведении исследований и мониторинга объектов животного мира.

По результатам зимних маршрутных учетов (ЗМУ) за период 2020-21 гг. численность популяции лося в Шорском национально парке составляет 201 особь.


Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
08/06/2021
Общество
Таштагол

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На юге Кузбасса выпал июньский снег
На юге Кузбасса в минувшие выходные выпал снег. Синоптики объясняют это прохождением холодного...
Нижегородка завоевала титул на конкурсе красоты Mrs World Russia 2021
Нижегородка Анна Саидова одержала победу в номинации «Королевский выбор» во Всероссийском конкурсе...
В Кузбассе за сутки выявили 67 новых носителей коронавируса
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июня, за прошедшие сутки...
В Новокузнецке появятся ещё две остановки электрички
Остановки электропоездов на Левом берегу у торговых центров «Лента» и «Леруа Мерлен», и пересечении...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus