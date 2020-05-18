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В Шорском национальном парке обнаружены нарушители режима особо охраняемой природной территории

В Шорском национальном парке в период полного запрета посещения территории выявлены ряд нарушений режима особо охраняемой природной территории (ООПТ).

В ходе оперативно-рейдовых мероприятий в период с 1-12 мая на территории Шорского национального парка государственными инспекторами отдела охраны выявлено 9 фактов нарушения природоохранного законодательства.

Оперативная группа изъяла три единицы охотничьего гладкоствольного оружия и более 230 метров рыболовной становой сети, в отношении браконьеров составлены административные материалы, по данным фактам документы направлены в отдел МВД России по Таштагольскому району для дальнейшего принятия процессуального решения.

Так же, семь эпизодов правонарушений государственные инспекторы выявили в ходе охранных мероприятий, на нарушителей режима (ООПТ) составлены административные материалы по ст. 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Граждане, незаконно находились на территории национального парка, пренебрегая все запреты, в том числе в период действия ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России и в мире.

Территории Шорского национального парка закрыта для посещения до 25 мая 2020 года.

 

Елена Дударева ФГБУ «Шорский национальный парк»

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kuzbassnews.ru
18/05/2020
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