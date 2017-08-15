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В Шорском национальном парке открыт сезон сбора кедрового ореха

С 18 августа на территории Шорского национального парка установлены сроки сбора шишек и кедрового ореха гражданам для собственных нужд.

Жители района могут бесплатно заготавливать орехи для собственных нужд (не для продажи) на территории национального парка, исключая заповедные и особо охраняемые зоны.

При заготовке и сборе ореха на территории, гражданам запрещается: возводить навесы, сушилки, склады и другие временные постройки, а также разводить костры, за пределами специально предусмотренных для этого мест.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
15/08/2017
Общество
Таштагол
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Новости Кузбасса

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