В Шорском национальном парке открыт сезон сбора кедрового ореха

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С 18 августа на территории Шорского национального парка установлены сроки сбора шишек и кедрового ореха гражданам для собственных нужд.
Жители района могут бесплатно заготавливать орехи для собственных нужд (не для продажи) на территории национального парка, исключая заповедные и особо охраняемые зоны.
При заготовке и сборе ореха на территории, гражданам запрещается: возводить навесы, сушилки, склады и другие временные постройки, а также разводить костры, за пределами специально предусмотренных для этого мест.
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