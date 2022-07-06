В Шорском национальном парке подведены итоги учётов бурого медведя

Государственные инспекторы с середины апреля по начало июня вели учёты бурого медведя, обследовали маршруты и фиксировали зверей.

Учёты начинаются по весне, как только медведь встаёт из берлог. В середине апреля ещё нет травы, поэтому следы видны очень хорошо. Зверь активно мигрирует и ищет пропитание после зимней спячки, поэтому первый месяц с момента подъёма из берлоги – самое удачное время для учёта этих крупных млекопитающих. В этот период медведь нередко попадает в объективы фотоловушек, иногда выходит к солонцам, чтобы пополнить запас микроэлементов.

По итогам обработки учётов выяснилось, что чаще происходила непосредственная встреча медведя с государственными инспекторами, чем фиксация их следов. Сейчас обитатели леса сыты и спокойны: медведицы водят за собой медвежат, пестуны становятся новыми хозяевами тайги, а самцы делят территорию.

Интересный факт: медведицы рожают потомство во время зимней спячки, а новорождённые медвежата откармливаются до весны и выходят из спячки вместе с матерью.

Помните, что встреча с одиноким медведем не так опасна, как ситуация когда турист оказывается между матерью и медвежонком. При встрече с медведем самое главное сохранять спокойствие! Убежать от хозяина тайги невозможно, медведь разгоняется до пятидесяти километров в час. Из-за того, что передние лапы чуть короче задних зверь отлично бежит в гору. Если он вас не заметил, смените траекторию движения и уходите от медведя держа его в поле зрения. Если зверь вас заметил и приближается вам, помните, что медведя отпугивают громкие звуки: кричите, свистите, шумите любыми доступными способами. Если медведя это не остановило – сделайте всё чтобы казаться больше: встаньте ближе друг к другу, поднимите рюкзаки над головой и спокойно отходите. Как правило, медведи не проявляют агрессии к человеку и предпочитают уйти.

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»