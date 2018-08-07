В Шорском национальном парке прошло патрулирование по Мрассу

Совместное патрулирование провели государственные инспекторы отдела охраны Шорского национального парка и сотрудники ГИМС.

В выходные дни прошел рейд госинспекторов в области охраны окружающей среды Шорского национального парка и государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области. Патрулирование проходило на реке Мрассу.

При проведении рейдовых мероприятий выявлено пять нарушений природоохранного законодательства, посетители национального парка находились на особо охраняемой территории без разрешительных документов, на граждан составлены протоколы об административном правонарушении.