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В Шорском национальном парке провели зимний учет животных

С 9 февраля по 2 марта на территории Шорского национального парка проводились ежегодные зимние маршрутные учеты диких животных (ЗМУ). Для учета численности животных государственные инспекторы прошли в Шорском национальном парке 38 маршрутов общей протяженностью 380 километров.

По результатам инспекции численность и плотность копытных в национальном парке составляет: марал-245 особей (0,6 особи на1000 га), косуля-389 особей (0,9 особей на 1000 га), лось-107 особей (0,26 особи на 1000 га). Стоит отметить, что численность марала и косули, на уровне многолетних показателей значительно возросла, численность лося остается стабильной. Продолжает расти численность соболя и росомахи, стабильно держится численность лисицы-303 особи и белки-5537 особей.

Фото: Шорский национальный парк

Общество
kuzbassnews.ru
07/03/2018
Общество
Новости Кузбасса

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