В Шорском национальном парке провели зимний учет животных

Новокузнецкий драмтеатр дарит скидку на билеты в честь 8 Марта В честь главного весеннего праздника всем посетителям дарят скидку.

В Кемерове обнаружили 15 котельных, работающих с нарушениями 15 котельных, работающих с нарушениями, обнаружили в областной столице в ходе экологических рейдов...

Два сталеразливочных ковша арестовали на кузбасском заводе Два сталеразливочных ковша опечатали судебные приставы на машиностроительном заводе в Юрге.