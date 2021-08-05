В Шорском национальном парке установлены сроки сбора и заготовки кедрового ореха

Заготовка кедрового урожая для собственных нужд граждан на особо охраняемой природной территории (ООПТ) начинается с 15 августа 2021 года.

В соответствии с областным законом Кемеровской области разрешается сбор только опавшей кедровой шишки – сбивание шишек с дерева может спровоцировать гниение и гибель сосны сибирской (кедровой).

Для жителей, постоянно проживающих в населенных пунктах, граничащих с территорией Шорского национального парка, сбор ореха для собственных нужд производится бесплатно на основании полученных разрешительных документов. Жителям Таштагольского муниципального района, иногородним гражданам для сбора кедровой шишки дополнительно необходимо получить билет на посещение национального парка, в соответствии с ценами, взимаемыми за посещение (ООПТ).

При заготовке кедрового ореха для собственных нужд гражданам запрещено: использовать запрещенные способы заготовки, осуществлять заготовку кедрового ореха, связанную с предпринимательской деятельностью, повреждать и уничтожать деревья кедра, захламлять леса (ООПТ) мусором, нарушать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также возводить в лесу навесы, сушилки, склады и другие временные постройки. Преждевременная заготовка кедрового урожая этого года на особо охраняемой природной территории запрещена. В случае нарушения установленных сроков, граждане привлекаются к административной ответственности. Напомним, что лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

За соблюдением природоохранного законодательства и порядка в лесах будут следить государственные инспектора национального парка и сотрудники полиции. Их главной задачей станет предотвращение браконьерской заготовки кедрового ореха ранее установленного срока, нарушений порядка его заготовки, нанесение вреда кедровым насаждениям.

Разрешительные документы можно получить:

-в здании учреждения ФГБУ «Шорский национальный парк» по адресу: г.Таштагол, ул. Садовая, 8-А;

-в здании Чулешского участкового лесничества по адресу: п.Ключевой, ул. Энтузиастов, 14;

- в пункте выписке путевок по адресу: п.Усть-Кабырза, ул. Арбачакова.

Разрешительные документы для сбора и заготовки кедрового ореха выдаются при предъявлении документа удостоверяющего личность (паспорт).

Уважаемые жители и гости Таштагольского муниципального района, получить полную информацию и задать вопросы по заготовке и сбору кедрового ореха можно по телефону 8-(38473)-3-33-38.

Не нарушайте закон, берегите природу!

Елена Дударева, ФГБУ Шорский национальный парк