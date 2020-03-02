В «Шорском национальном парке» завершили зимние учёты животных

В конце февраля госинспекторы национального парка традиционно завершают зимние учетные работы (ЗМУ). Работа по учету животных ответственная и кропотливая. Ежегодную лесную перепись проводят для сбора информации о численности и распространении зверей и птиц.

В Шорском национальном парке учет проводится по спланированным маршрутам. На особо охраняемой природной территории 38 маршрутов, общей протяженность 380 километров.

Каких только следов не встретишь в зимнем лесу, копыт тяжелого рослого лося, свежий след косули, осторожные лисьи, запутанный след зайца. Следы животных, оставленные на снегу, имеют существенное значение. Чтобы правильно трактовать обнаруженный след, необходимо знать, кому он принадлежит, как давно он оставлен, куда животное направлялось, а также способы его передвижения. Каждый след, как загадку, нужно распознать, записать и отметить в ведомости. Опытные инспекторы по следу определяют видовой состав, численность животных, пол и возраст.

По учетам таежной переписи предварительно можно отметить, что динамика численности животных на особо охраняемой природной территории стабильна. Подросла численность белки, стало больше зайца и лисы. Популяция копытных: лося, косули и марала стабильно держится на прежнем уровне.

Конечный итог зимних учетных работ подведут сотрудники отдела научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности национального парка.

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»