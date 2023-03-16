В СибГИУ чемпионат по горному делу определил, кто лучший среди будущих абитуриентов

В СибГИУ состоялся он-лайн чемпионат в области горного дела, экологии и природопользования «Евразия».

Участники чемпионата решали инженерный кейс с материалами конкретного технологического предприятия по теме переработки отвалов и отходов обогащения железных руд Мундыбашской обогатительной фабрики и их рекультивации.

Семь команд выставили свои разработки на суд компетентного жюри. Чемпионат судили: директор Института горного дела и геосистем доктор технических наук Ю.Е. Прошунин; доцент кафедры геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности, кандидат биологических наук И.С. Семина; заместитель директора Института горного дела и геосистем по практике и СПО, кандидат технических наук, А.М. Никитина; заместитель директора Института горного дела и геосистем по младшим курсам, кандидат сельскохозяйственных наук А.М. Шипилова, доцент кафедры геотехнологии, кандидат технических наук А.В. Володина.

Кстати, А.М. Шипилова и И.С. Семина продолжают работу по изучению возможностей рекультивации нарушенных в результате угледобычи земель Кузнецкого каменноугольного бассейна. Эта проблема продвинулась на первое место среди экологических проблем региона. По этой тематике проведены полевые исследования, подготовлена и опубликована монография «Природно-техногенные комплексы Кузбасса: свойства и режимы функционирования», авторами которой являются И. С. Сёмина и А. М. Шипилова.

Для участников чемпионата прозвучали два доклада на темы «Оценка потенциала отходов углеобогащения и перспектив их использования для рекультивации нарушенных территорий», его прочитала кандидат биологических наук И.С.Семина.

Доклад «К вопросу о перспективах развития технологий глубокой и комплексной переработки полезных ископаемых» для участников чемпионата сделал Ю.Е.Прошунин.

После жеребьевки Чемпионат открыла команда «Азимут» из города Семей (Казахстан). Команда показала хорошую компетентность, предложила оригинальные методы извлечения ископаемых из шламов и отходов угледобычи.

Ребята, участвовавшие в ежегодном чемпионате в области горного дела, учатся в профильных колледжах, и чемпионат для них – возможность проверить свои знания и компетентность. Для подготовки конкурсного кейса ребятам отводилась всего неделя. Все команды справились с заданием. Оно было одно на всех: переработка отвалов и отходов обогащения железных руд Мундыбашской обогатительной фабрики и их рекультивация.

В этот же день жюри подвело итоги. Чемпионом стала команда «Азимут» (Геологоразведочный колледж, Казахстан, г. Семей. Руководитель Асия Турлыбаева)

С участниками чемпионата первый вуз Кузбасса рассчитывает встретиться уже этой осенью, в приемной комиссии.

Фото: СибГИУ