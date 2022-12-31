В СибГИУ еще один почетный сотрудник

Приказом министра спорта Российской федерации присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России» тренеру сборной СибГИУ по пауэрлифтингу Александру Гуменному. Награду тренер получил в торжественной обстановке.

Приказом министра спорта Российской федерации присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России» тренеру сборной СибГИУ по пауэрлифтингу Александру Гуменному. Награду тренер получил в торжественной обстановке.

За время работы в СибГИУ с 1987 по 2022 годы Александр Валерьевич подготовил множество спортсменов: Заслуженного мастера спорта России Дмитрия Инзаркина – чемпиона мира 2021 года, состоявшегося в Норвегии. Дмитрием Инзаркиным установлено четыре рекорда мира, четыре рекорда Европы и несколько рекордов России. В списке успешных воспитанников Гуменного Андрей Рыжков – серебряный призёр первенства мира среди юниоров по жиму в 2015 г. (Швеция). А также 12 мастеров спорта России и несколько десятков кандидатов в мастера спорта.

Под руководством Александра Валерьевича команда СибГИУ одерживала значительные победы. В 2012 году выиграла первенство России среди вузов по жиму, в 2017 году завоевала бронзу в первенстве России среди вузов по классическому троеборью. И более 10 раз команда выигрывала Универсиаду Кузбасса.

Фото: пресс-центр СибГИУ