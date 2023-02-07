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В СибГИУ открыт музей авторской песни

В СибГИУ открылся Музей авторской песни имени Владимира Высоцкого. Открытие приурочено к двум памятным датам – юбилею Высоцкого и 50-летию выступления певца и композитора в Новокузнецке перед металлургами города.

В музее выставлены шесть экспозиций, посвященных Высоцкому, Александру Городницкому, Юрию Киму, другим бардам. Собраны  личные вещи поэтов, их фотографии, картины художников по мотивам песен Высоцкого,  афиши тех лет, диски, пластинки, посты, есть даже старый катушечный магнитофон.

Хранитель музея, организатор и вдохновитель идеи  Виктор Евстропов рассказал, что отдельным блоком стоит экспозиция с редкими фотографиями визита Высоцкого в Новокузнецк, а также коллекция виниловых пластинок с его песнями, образцы проигрывателей той эпохи.

С приветственными речами выступили ректор СибГИУ  Алексей Юрьев, генеральный директор компании «Кузбасская ярмарка» Владимир Табачников, один из организаторов музея Виктор Евстропов, председатель Объединенного совета обучающихся Илья Селиванов и другие.

Виктор Евстропов 20 лет назад мечтал о том, чтобы  появился Центр авторской песни с музеем Высоцкого, куда могли бы приходить молодые люди, влюбленные в поэзию, песню, — внуки уже тех, кто шел за “шестидесятниками”. Чтобы не распадалась  связь поколений просвещенных русских людей. Мечта  сбылась – музей открыт. Возможно, он станет центром притяжения творческой  молодежи.

Алексей Юрьев, ректор СибГИУ: «Сначала, как мне кажется, надо в молодежной среде рассказать об этой стороне жизни отцов и дедов. Зажечь интерес к авторской песни. Думаю, что наш музей послужит этой цели в полной мере».

 

Фото: СибГИУ

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kuzbassnews.ru
07/02/2023
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