В СибГИУ подписано трехстороннее Соглашение о подготовке кадров для местной экономики

Состоялось подписание трехстороннего Соглашения о подготовке квалифицированных кадров для ЕВРАЗ ЗСМК, «ОК «Сибшахтострой» между СибГИУ, Министерством образования Кузбасса и лицеем №84 имени В.А.Власова (Новокузнецк).

В рамках заключенного соглашения университет организует учебный процесс по предметам физика, химия, информатика в лабораториях вуза, привлекая к обучению лицеистов преподавателей СибГИУ, специалистов ЕВРАЗа и Сибшахтостроя.

В свою очередь лицей №84 открывает профильные классы, в которые осуществляет отбор детей, желающих обучаться по программе.

Министерство осуществляет софинансирование расходов на оснащение оборудованием образовательных процессов.

Предполагается, что в профильные классы придут дети работников ЕВРАЗа и Сибшахтостроя.

Фото: СибГИУ