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В СибГИУ подписано трехстороннее Соглашение о подготовке кадров для местной экономики

Состоялось подписание трехстороннего Соглашения о подготовке квалифицированных кадров для ЕВРАЗ ЗСМК, «ОК «Сибшахтострой» между СибГИУ,  Министерством образования Кузбасса и лицеем №84 имени В.А.Власова (Новокузнецк).

В рамках заключенного соглашения университет организует учебный процесс по предметам физика, химия, информатика   в лабораториях вуза, привлекая к обучению лицеистов преподавателей СибГИУ, специалистов ЕВРАЗа и Сибшахтостроя. 

В свою очередь лицей №84 открывает профильные классы, в которые осуществляет отбор детей, желающих обучаться по программе.

Министерство осуществляет софинансирование расходов на оснащение оборудованием образовательных процессов.

Предполагается, что в профильные классы придут дети работников ЕВРАЗа и Сибшахтостроя.

 

Фото: СибГИУ

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kuzbassnews.ru
27/12/2022
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