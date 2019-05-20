В СибГИУ завершился Чемпионат по решению металлургических кейсов

В финале чемпионата «Metal Cup. 4-я индустриальная революция» приняли участие свыше 100 участников, а это 28 команд из учебных учреждений страны.

Темы кейсов основывались на решении вопросов промышленности и производства Кемеровской области. В результате победителем и обладателем специального кубка стала команда «Сталь» (Владикавказ). Студенты защитили проект выведения Кузбасса в лидеры по производству уникальных твердых сплавов в течение одного года путем создания комплексного инновационного предприятия. II место присуждено новокузнецкой команде «ФеррумО». Ребята выступили с проектом производства высокотехнологичной металлургической продукции с использованием аддитивной технологии 3D печати в Кузбассе. На III месте – команда «Metal Star» (Иркутск).

Фото: пресс-служба АКО