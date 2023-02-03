В служебных автобусах ЕВРАЗ ЗСМК внедрили проезд по электронным пропускам

В служебных пассажирских автобусах ЕВРАЗ ЗСМК внедрена новая система проезда по электронным пропускам. Действие обычных проездных билетов отменяется.

Работа цифровой системы направлена в первую очередь на удобство и комфорт пассажиров – сотрудников ЕВРАЗа. Электронный пропуск, служащий для прохода на предприятие, будут прикладывать к считывающему устройству контролера. В системе зафиксируется количество поездок, вся информация отразится в расчетных листках, а также в личных кабинетах мобильного приложения ЕВРАЗ.

Кроме того, система электронного проезда помогает автоматизировать подсчет пассажиропотока. В результате диспетчеры будут иметь возможность подбирать подвижной состав в соответствии с реальной загрузкой, гибко и оперативно реагировать на потребности пассажиров.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью