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В социальных организациях Кузбасса проходят проверки обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с поручением губернатора Сергея Цивилева в регионе проходят дополнительные и повторные проверки организаций, стационарно оказывающих социальные услуги — пансионатов, реабилитационных центров и других объектов с постоянным пребыванием людей.

Проверяющие фиксируют наибольшее количество нарушений в частных учреждениях. По каждому нарушению выдаются предписания по устранению.

В Кемерове из 32 учреждений проверено 16, на данный момент нарушений не выявлено. Проверки продолжаются.

В Новокузнецке проходит проверка 4 частных пансионатов, проверки надзорных органов будут продолжены. Также пройдут инспекции по пожарной безопасности банных комплексов, турбаз, хостелов. Главы районов вместе с сотрудниками социальных служб, МБУ «Защита территорий» проведут рейды по домам частного сектора. Главам районов и руководителям социальной сферы администраций дано поручение усилить контроль за общей безопасностью учреждений, прежде всего с круглосуточным пребыванием детей, а также объектов социальной сферы: школ, детских садов, учреждений культуры.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
25/12/2022
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