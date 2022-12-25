В социальных организациях Кузбасса проходят проверки обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с поручением губернатора Сергея Цивилева в регионе проходят дополнительные и повторные проверки организаций, стационарно оказывающих социальные услуги — пансионатов, реабилитационных центров и других объектов с постоянным пребыванием людей.



Проверяющие фиксируют наибольшее количество нарушений в частных учреждениях. По каждому нарушению выдаются предписания по устранению.



В Кемерове из 32 учреждений проверено 16, на данный момент нарушений не выявлено. Проверки продолжаются.



В Новокузнецке проходит проверка 4 частных пансионатов, проверки надзорных органов будут продолжены. Также пройдут инспекции по пожарной безопасности банных комплексов, турбаз, хостелов. Главы районов вместе с сотрудниками социальных служб, МБУ «Защита территорий» проведут рейды по домам частного сектора. Главам районов и руководителям социальной сферы администраций дано поручение усилить контроль за общей безопасностью учреждений, прежде всего с круглосуточным пребыванием детей, а также объектов социальной сферы: школ, детских садов, учреждений культуры.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса