Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В составе управлений ПФР по Кемеровской области произошли изменения

С 1 июля 2019 г. на территории Кузбасса государственные услуги в области пенсионного обеспечения будут оказывать 10 Управлений ПФР и 39 клиентских служб. В результате реорганизации количество управлений ПФР в Кемеровской области сократилось на 3, количество клиентских служб Пенсионного фонда в городах и районах осталось прежним.

В состав Управления ПФР в г. Кемерово Кемеровской области (межрайонного) теперь будут входить Клиентская служба (на правах отдела) в Яшкинском районе и Клиентская служба (на правах отдела) в г. Берёзовский.

Также в состав Управления ПФР в г. Юрга (межрайонного) войдет Клиентская служба (на правах отдела) в г. Топки.

Произошедшие изменения носят организационный характер и для жителей региона ничего не изменится: по вопросам предоставления государственных услуг ПФР и иным вопросам, находящимся в компетенции Пенсионного фонда, они смогут обращаться по привычным адресам и телефонам горячих линий территориальных органов ПФР. Их можно уточнить на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/kuzbass/contacts/.

Березовский
Кемерово
Топки
Яшкино
kuzbassnews.ru
02/07/2019
Березовский
Кемерово
Топки
Яшкино
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев потребовал привести кемеровские дворы в порядок
Позже на личной встрече с главой в кабинете губернатора Сергей Цивилев неудовлетворительно...
В Кемерове появится уличный скалодром
В областном центре установят уличный скалодром. Здесь будут готовиться к соревнованиям и проводить...
Сергей Цивилев потребовал привести кемеровские дворы в порядок
Позже на личной встрече с главой в кабинете губернатора Сергей Цивилев неудовлетворительно...
В Кемерове объединят ещё два вуза
Стали известны сроки объединения двух вузов в Кемерове — КемГУ и Кемеровского института (филиала)...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus