В составе управлений ПФР по Кемеровской области произошли изменения

С 1 июля 2019 г. на территории Кузбасса государственные услуги в области пенсионного обеспечения будут оказывать 10 Управлений ПФР и 39 клиентских служб. В результате реорганизации количество управлений ПФР в Кемеровской области сократилось на 3, количество клиентских служб Пенсионного фонда в городах и районах осталось прежним.
В состав Управления ПФР в г. Кемерово Кемеровской области (межрайонного) теперь будут входить Клиентская служба (на правах отдела) в Яшкинском районе и Клиентская служба (на правах отдела) в г. Берёзовский.
Также в состав Управления ПФР в г. Юрга (межрайонного) войдет Клиентская служба (на правах отдела) в г. Топки.
Произошедшие изменения носят организационный характер и для жителей региона ничего не изменится: по вопросам предоставления государственных услуг ПФР и иным вопросам, находящимся в компетенции Пенсионного фонда, они смогут обращаться по привычным адресам и телефонам горячих линий территориальных органов ПФР. Их можно уточнить на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса»
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Позже на личной встрече с главой в кабинете губернатора Сергей Цивилев неудовлетворительно...
|
В областном центре установят уличный скалодром. Здесь будут готовиться к соревнованиям и проводить...
|
Позже на личной встрече с главой в кабинете губернатора Сергей Цивилев неудовлетворительно...
|
Стали известны сроки объединения двух вузов в Кемерове — КемГУ и Кемеровского института (филиала)...