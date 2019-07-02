В составе управлений ПФР по Кемеровской области произошли изменения

С 1 июля 2019 г. на территории Кузбасса государственные услуги в области пенсионного обеспечения будут оказывать 10 Управлений ПФР и 39 клиентских служб. В результате реорганизации количество управлений ПФР в Кемеровской области сократилось на 3, количество клиентских служб Пенсионного фонда в городах и районах осталось прежним.

В состав Управления ПФР в г. Кемерово Кемеровской области (межрайонного) теперь будут входить Клиентская служба (на правах отдела) в Яшкинском районе и Клиентская служба (на правах отдела) в г. Берёзовский.

Также в состав Управления ПФР в г. Юрга (межрайонного) войдет Клиентская служба (на правах отдела) в г. Топки.