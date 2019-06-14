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В список "опорных школ" РАН вошли три кузбасские школы

В список «Опорных школ» под эгидой Российской академии наук вошли три кузбасские школы: городской классический лицей Кемерово, лицей №84 Новокузнецка и лицей №20 Междуреченска.

Всего в Российской Федерации выбрано 108 учреждений из 32 регионов. В СФО определено шесть субъектов в которых выбрано 18 базовых учреждений.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
14/06/2019
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