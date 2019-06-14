В список "опорных школ" РАН вошли три кузбасские школы

В список «Опорных школ» под эгидой Российской академии наук вошли три кузбасские школы: городской классический лицей Кемерово, лицей №84 Новокузнецка и лицей №20 Междуреченска.
Всего в Российской Федерации выбрано 108 учреждений из 32 регионов. В СФО определено шесть субъектов в которых выбрано 18 базовых учреждений.
Фото: пресс-служба АКО
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