В список "опорных школ" РАН вошли три кузбасские школы

В Киселевске появился первый пострадавший от подземного пожара О первом пострадавшем от подземного пожара в Киселевске стало известно сегодня. Виталий Шестаков...

В Новокузнецком районе хотят создать еще один угольный разрез Общественное обсуждение по вопросам намечаемой деятельности ООО "Сибантрацит Кузбасс"...

16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в...