В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошел турнир по настольному теннису

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне» В Кемерове пройдет панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя...

Концерт в память о погибших в «Зимней вишне» пройдет в Кемерове В Кемерове состоится концерт памяти трагически погибших в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает...

Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ Борис Гребенщиков, приехавший в Кемерово в рамках гастрольного тура, дал небольшой бесплатный...