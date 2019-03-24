В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошел турнир по настольному теннису

В турнире, посвященном 95-летию со дня образования Тяжинского района и 300-летию Кузбасса, приняли участие 22 игрока из городов Ачинск, Боготол, Назарово, Анжеро-Судженск, Мариинск и поселка Тяжинский. После почти шестичасовой игры первое место занял Роман Кульков из Ачинска, на втором месте Андрей Васильев из Анжеро-Судженска, и третье место досталось Евгению Ющенко из Мариинска.
Победители награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и памятными медалями. Также им были вручены подарки.
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