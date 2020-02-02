В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся областной турнир по волейболу

В соревнованиях среди юношей 2002 года рождения и младше, посвященных 300-летию Кузбасса и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 7 команд из городов Кемерово, Калтан, Осинники, поселков Бачатский и Тяжинский, Кемеровского округа.
На торжественном открытии турнира присутствовали первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа Анатолий Викторович Барков, начальник управления образования Тяжинского муниципального района Евгений Юрьевич Конопелькин, судья первой категории Игорь Викторович Ермаков.
В спортзале выступили участники эстрадной студии «Квинта» (руководитель Татьяна Валентиновна Архипенко) и театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).
По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из города Осинники. На втором месте команда Тяжин ДЮСШ-1 и третье место досталось спортсменам из Кемеровского муниципального округа. Лучшими игроками турнира признаны Арсений Губайдулин, Данил Жернаков и Данил Судаков.
Победители и призеры турнира в торжественной обстановке были награждены грамотами и медалями.
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