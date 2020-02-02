В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся областной турнир по волейболу

В Кемерове произошло ДТП с машиной скорой помощи На проспекте Кузнецком в Кемерове столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая машина. Об этом...

Звонок из Москвы лишил жительницу Кузбасса 140 тысяч рублей Доверчивая женщина перевела брокеру 140 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь....

В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке Сотрудники уголовного розыска задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке после...