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В средней общеобразовательной школе № 2 г. Калтан состоялось открытие бассейна «Олимпиец»

В долгожданном мероприятии принимали участие глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов, председатель совета народных депутатов КГО М. В. Куликова, начальник управления молодежной политики и спорта КГО П. В. Иванов, директор школы № 2 Н. А. Белоногова, учащиеся образовательного учреждения. 
Глава муниципального образования разрезал красную ленточку, знаменую тем самым запуск нового в городе спортивного объекта в эксплуатацию. После приветственных слов и поздравлений Игорь Федорович подарил школе живой талисман - золотую рыбку, которая является символом удачи, успеха и исполнения желаний.  
- Сегодня у нас все готово, чтобы ребята могли заниматься плаванием, - отметила директор школы № 2 Н. А. Белоногова. - В помещении бассейна комфортно, имеется все необходимое  для полноценных занятий водными видами спорта и проведения массовых спортивных мероприятий. «Олимпиец» с радостью примет и участников комплекса ГТО.

Кроме того, директор школы отметила, что в бассейне установлена современная система очистки воды.

- Информация о количестве необходимых реагентов для ее очистки поступает из головного компьютера, вброс очищающих веществ в чашу бассейна происходит автоматически, - добавила Наталья Александровна. – Это все немаловажно, так как главное – это безопасность жизни и здоровья наших детей.

Руководство школы пообещало, что в ближайшее время оповестят жителей Калтанского городского округа о предоставлении платных услуг населению, поэтому скоро бассейн смогут посещать не только учащиеся школ округа, но и взрослое население.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
28/11/2017
Образование
Калтан
Новости Кузбасса

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