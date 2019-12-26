В столице Кузбасса бойцы Росгвардии за сутки задержали трех разыскиваемых граждан

Вечером в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в магазин по улице Леонова.

В торговом зале стражи правопорядка задержали ранее судимую за кражи 39-летнюю местную жительницу, которая пыталась похитить восемь батонов сырокопчёной колбасы. В ходе проверке ее личности выяснилось, что женщина находилась в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественных преступлений на территории двух районов областной столицы.

Кроме этого, в этот же день в Кемерово экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в торговый центр по проспекту Ленинградский. В охраняемом объекте бойцы задержали 41-летнего кемеровчанина и его 31-летнего ранее неоднократно судимого приятеля. Мужчины пытались вынести из магазина четыре бутылки со спиртным и пять плиток шоколада общей стоимостью более 5 000 рублей. Оба горожанина находились в оперативном розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений на территории города.

Трое задержанных граждан признались, что товар похищали к предстоящему новогоднему празднику. Для дальнейшего разбирательства разыскиваемых росгвардейцы передали правоохранителям.