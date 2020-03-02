В столице Кузбасса открыта школьная выставка, посвященная погибшим бойцам Росгвардии

В Кемерово открылась выставка «Отвага. Мужество. Честь», посвященная Дню защитника Отечества. На ней представлены личные вещи, документы, рисунки, сборники воспоминаний, книги памяти, фотографии кемеровчан, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Среди героев сотрудники и военнослужащие подразделений, входящие в состав Росгвардии: Герой России сержант милиции Станислав Амелин; герой Кузбасса, почётный гражданин города Кемерово полковник Игорь Якунин; майор милиции Михаил Коломин, Герой России капитан милиции Алексей Отческих, лейтенант полиции Юрий Латыпов.

Накануне учащиеся кемеровских школ, в которых учились погибшие росгвардейцы, рассказали друг другу про подвиги геройских учеников. Историей своего отца поделился Денис Латыпов. Он принес разбитый пулями магазин от пистолета Макарова, который находился у Юрия в последнем бою. Денис рассказал сверстникам, что его папа всегда хотел защищать людей и в будущем мальчик решил идти по его стопам.