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В Кемерово росгвардейцы за сутки задержали двух разыскиваемых рецидивистов

    Накануне в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в один из сетевых магазинов города. Работники торговой точки указали на посетительнецу, которая пыталась похитить средства личной гигиены. Стражи правопорядка задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу для выяснения обстоятельств. В ходе проверки ее личности росгвардейцы установили, что женщина находится в оперативном розыске за совершение имущественного преступления.

    Кроме этого, в другом кемеровском магазине экипаж Росгвардии задержал ранее судимого 54-летнего кузбассовца, который пытался пронести мимо кассы автомобильные инструменты. При проверке личности стражи правопорядка выяснили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления.

    Для дальнейшего разбирательства задержанных росгвардейцы передали инициаторам розыска.

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kuzbassnews.ru
16/04/2020
Происшествия
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