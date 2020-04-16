В Кемерово росгвардейцы за сутки задержали двух разыскиваемых рецидивистов

Накануне в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в один из сетевых магазинов города. Работники торговой точки указали на посетительнецу, которая пыталась похитить средства личной гигиены. Стражи правопорядка задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу для выяснения обстоятельств. В ходе проверки ее личности росгвардейцы установили, что женщина находится в оперативном розыске за совершение имущественного преступления.

Кроме этого, в другом кемеровском магазине экипаж Росгвардии задержал ранее судимого 54-летнего кузбассовца, который пытался пронести мимо кассы автомобильные инструменты. При проверке личности стражи правопорядка выяснили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Для дальнейшего разбирательства задержанных росгвардейцы передали инициаторам розыска.