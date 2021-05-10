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В Кемерово воспитанники Росгвардии стали участниками инклюзивного «Бала Цветов»

    В Кемерове в Государственной филармонии Кузбасса состоялся II инклюзивный «Бал цветов», приуроченный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие любители классических танцев, в том числе люди с ограниченными возможностями со всего Кузбасса. По традиции организаторов мероприятия – студию исторического и постановочного танца «Сюита» поддержали воспитанники региональной Росгвардии из центра спецподготовки молодежи «Витязь» и учащиеся детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего сотрудника СОБР лейтенанта Юрия Латыпова.

    В ходе мероприятия юнгвардейцы стали незаменимыми помощниками для гостей с ограниченным возможностями, а также выступили для них в роли опытных кавалеров в классическом вальсе. Воспитанники Росгвардии являются постоянными участниками исторических и постановочных танцев. В этом им активно помогают студенты Кемеровского областного колледжа культуры и искусств. Для будущих защитников Родины — это не только возможность освоить классический вальс, но и время для изучения истории Отечества.

  В рамках подобных мероприятий, на котором организаторы воссоздают атмосферу девятнадцатого века, юнгвардейцы приобщаются к подлинным традициям русской культуры и офицерства.

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kuzbassnews.ru
10/05/2021
Культура
Топ
Кемерово

Новости Кузбасса

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