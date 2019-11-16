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В Ступишинской СШ имени Героя РФ Станислава Морозова открылся отремонтированный спортзал

Работы проведены в рамках национального проекта «Образование», партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», регионального проекта «Успех каждого ребенка». На эти цели было выделено 3,09 млн. рублей. В рамках реконструкции строители отремонтировали кровлю, сделали внутреннюю отделку помещений, установили новые окна и двери, заменили электропроводку и систему освещения.
С открытием обновленного спортзала школьников поздравили председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Сергеевич Григорьев и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
От имени Кузбасского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» главный специалист по проектной деятельности Елена Ивановна Суглобова поздравила всех присутствующих с этим знаменательным событием и вручила школьникам футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/11/2019
Образование
Тяжин
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