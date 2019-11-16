В Ступишинской СШ имени Героя РФ Станислава Морозова открылся отремонтированный спортзал

Сергей Цивилёв: в Кемерове появится современный студенческий городок В Кемерове появится современный студенческий городок. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей...

МЧС предупредило кузбассовцев о мошенничестве с пожарными извещателями Накануне в Новокузнецке обманули 71-летнего пенсионера. По данным полиции, неизвестный позвонил в...

В Кузбассе ожидаются морозные выходные Как сообщили местные синоптики, в эти выходные в Кемеровской области ожидается похолодание. В...