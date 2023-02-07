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В суд поступило сообщение об угрозе взрыва в здании суда, при этом анонимный отправитель потребовал 1 миллион гривен

В Кемеровский районный суд поступило очередное сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда.

Отправитель письма сообщил, что решил подорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен.

По факту данного обращения судом незамедлительно сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы, по результатам проведённой проверки взрывчатых веществ в здании суда не обнаружено, в настоящее время суд работает в обычном режиме согласно установленного распорядка, сообщает официальный представитель Кемеровского районного суда Кемеровской области Дмитрий Бакальчук.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
07/02/2023
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