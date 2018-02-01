Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В свет вышел 26-й музыкальный сборник композитора Михаила Маслова

Презентация нового сборника песен заслуженного работника культуры Российской Федерации Михаила Маслова, посвященного памяти его друга и соавтора Эдуарда Гольцмана, состоялась в концертном зале пос. Малиновка. На творческой встрече собрались первые лица Калтанского городского округа, члены семьи и друзья композитора, поэты, музыканты, учащиеся и преподаватели школ искусств, и конечно, ветераны поселка.

Музыкальные произведения автора, положенные на стихи Э. Д. Гольцмана, а также калтанских поэтов, прозвучали в исполнении Народного педагогического ансамбля русских народных инструментов «Малиновка» и хорового коллектива «Вдохновение» школы искусств № 37, хорового коллектива «Поющие сердца» ДК «Энергетик», вокального ансамбля «Канцонетта» школы искусств № 43. Творческим подарком для композитора и всех участников вечера стала песня «Девичьи мечты» (слова М. Лаписовой, музыка М. М. Маслова), которую особенно любит и часто исполняет на своих концертах Народный хор русской песни «Сибирские узоры» (ДК «Энергетик»).

Глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов вручил композитору сертификат на изготовление сборника «Песни друзей», а В. А. Галактионову, составителю и редактору музыкального сборника, главному редактору альманаха союза писателей «Кузнецкая Крепость», - почетную грамоту администрации округа.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
01/02/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове оштрафовали водителя маршрутки за езду на красный свет
За нарушение ПДД (правил дорожного движения) в Кемерове привлекли к административной...
Прокопчанин вместо бинокля получил детскую железную дорогу
В Кузбассе 60-летний мужчина житель города Прокопьевска заказал в сети Интернет бинокль за 13 тысяч...
Кемеровчан приглашают научиться готовить эликсир любви
На вечеринке для пришедший устроят бармен-шоу, научат делать эликсир любви, проведут конкурсы и ...
В Кузбассе за водителями снегоходов усилили контроль
В Кузбассе специалисты ГИБДД и Гостехнадзора усилили контроль за водителями снегоходов.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus