В свет вышел 26-й музыкальный сборник композитора Михаила Маслова

Презентация нового сборника песен заслуженного работника культуры Российской Федерации Михаила Маслова, посвященного памяти его друга и соавтора Эдуарда Гольцмана, состоялась в концертном зале пос. Малиновка. На творческой встрече собрались первые лица Калтанского городского округа, члены семьи и друзья композитора, поэты, музыканты, учащиеся и преподаватели школ искусств, и конечно, ветераны поселка.

Музыкальные произведения автора, положенные на стихи Э. Д. Гольцмана, а также калтанских поэтов, прозвучали в исполнении Народного педагогического ансамбля русских народных инструментов «Малиновка» и хорового коллектива «Вдохновение» школы искусств № 37, хорового коллектива «Поющие сердца» ДК «Энергетик», вокального ансамбля «Канцонетта» школы искусств № 43. Творческим подарком для композитора и всех участников вечера стала песня «Девичьи мечты» (слова М. Лаписовой, музыка М. М. Маслова), которую особенно любит и часто исполняет на своих концертах Народный хор русской песни «Сибирские узоры» (ДК «Энергетик»).

Глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов вручил композитору сертификат на изготовление сборника «Песни друзей», а В. А. Галактионову, составителю и редактору музыкального сборника, главному редактору альманаха союза писателей «Кузнецкая Крепость», - почетную грамоту администрации округа.