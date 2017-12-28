В связи с непогодой энергетики работают в особом режиме

Метель, порывистый ветер и снежные заносы, которые обрушились на Кузбасс в ночь на 28 декабря, не оказали существенного влияния на надежное электроснабжение потребителей. Незначительные перебои с электроэнергией специалисты «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» устраняли незамедлительно.

Шторм, который бушевал на всей территории Кемеровской области, стал причиной нарушений в электроснабжении потребителей Яшкинского, Кемеровского и Юргинского районов. В настоящее время на территории Кемеровской области сохраняется снегопад с усилением ветра до 14 метров в секунду. Энергетики проводят регулярный мониторинг погодных условий и контролируют ситуацию. В случае любых погодных аномалий кузбасские энергетики готовы немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам.

Для предотвращения и, при необходимости, оперативного устранения нарушений в работе электросетевого комплекса Кузбасса, диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады «Кузбассэнерго - РЭС» находятся в состоянии круглосуточной готовности, обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием и средствами связи. В настоящее время ремонтно-восстановительными работами занимаются 28 бригад (82 человека) с привлечением 29 единиц техники и трех передвижных дизель-генераторных установок.

На данный момент оборудование филиала работает в штатном режиме. Во всех производственных отделениях усилен контроль состояния объектов энергетики. Круглосуточно работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.