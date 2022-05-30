В связи с завершением охотничьего сезона Росгвардия усилит контроль за владельцами гражданского оружия в Кузбассе

В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел продолжают массовые проверочные мероприятия владельцев гражданского оружия. С начала года стражи правопорядка осуществили свыше 43 тысяч таких проверок.

В ходе инспекции росгвардейцы проверяют условия хранения оружия по месту проживания владельцев, наличие необходимых разрешительных документов, а также проводят с гражданами профилактические беседы, в ходе которых им напоминают об ответственности за нарушения действующего законодательства. Так, инспекторы Росгвардии обращают внимание, что в связи с завершением на территории Кузбасса охотничьего сезона появление граждан с оружием в лесных угодьях без соответствующего разрешения будет приравнено к браконьерству. Нарушителю правил охоты может грозить ответственность вплоть до уголовной!

Всего с начала года правоохранители выявили 1 450 различных нарушений в сфере оборота гражданского оружия. Кроме этого, по различным основаниям, в том числе за нарушения правил хранения и несоблюдения сроков регистрации (перерегистрации) или постановки оружия на учет, изъято 872 единицы различного арсенала.

Инспекторы Росгвардии напоминают, что самым распространенным правонарушением является несвоевременная подача владельцами документов в подразделения лицензионно-разрешительной службы для продления разрешения. Стражи правопорядка подчеркивают, что для продления необходимо обращаться в подразделении ЛРР не позднее, чем за месяц до истечения установленных сроков!