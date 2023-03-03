В связи с завершением зимнего охотничьего сезона Росгвардия напоминает о требованиях соблюдения законодательства в сфере оборота гражданского оружия

Росгвардия обращает внимание, что с 1 марта в связи с завершением на территории Кемеровской области зимнего охотничьего сезона инспекторы лицензионно-разрешительной работы усиливают меры по контролю за оборотом гражданского оружия.

Следует помнить, что с этого времени нахождение гражданина с оружием в охоугодье является противоправным деянием, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Нарушителям грозит административный штраф вплоть до аннулирования разрешения на хранение оружия.

Всего с начала года за различные нарушения в сфере оборота оружия составлено 261 административный протокол. Во взаимодействии с органами внутренних дел инспекторы Росгвардии изъяли у владельцев 455 единиц оружия, а также более 1 400 боеприпасов. По различным основаниям аннулировано 392 лицензий и разрешений.

Фото: Росгвардия