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В связи со снегопадом в Кемерове на уборке задействовано 111 единиц спецтехники

На дорогах работает 24 снегоуборочных комплекса, которые производят посыпку проезжей части и уборку с нее снега.Кроме этого, на пешеходных зонах задействовали 31 трактор с щетками.Основная задача - обеспечить проезжее состояние межрайонных магистралей и крупных транспортных артерий.Очистка улиц ведётся в круглосуточном режиме. Телефон «горячей линии» МБУ «Кемдор»: 67-00-00.  Фото: пресс-службп администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
08/12/2019
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