В связи со снегопадом в Кемерове на уборке задействовано 111 единиц спецтехники

Loading...
На дорогах работает 24 снегоуборочных комплекса, которые производят посыпку проезжей части и уборку с нее снега.Кроме этого, на пешеходных зонах задействовали 31 трактор с щетками.Основная задача - обеспечить проезжее состояние межрайонных магистралей и крупных транспортных артерий.Очистка улиц ведётся в круглосуточном режиме. Телефон «горячей линии» МБУ «Кемдор»: 67-00-00. Фото: пресс-службп администрации Кемерово
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Торговый центр «Лето» может открыться лишь в январе 2020 года. Сейчас почти все ремонтные работы...
|
В Новокузнецке, на подстанции «Бызовская», произошло короткое замыкание. Эта подстанция...
|
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних...
|
В Кузбассе растет рождаемость населения, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на...