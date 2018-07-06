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В Таштаголе 17-летний подросток погиб от удара током

5 июля в 19 часов поступило сообщение об обнаружении тела 17-летнего подростка в лесном массиве со следами электротравмы.

Предварительно установлено, что подросток находился в лесном массиве с  младшей сестрой и другими  детьми. Не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, он залез на металлическую  опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. 

Другие дети кричали ему об опасности, просили не трогать провода, однако подросток коснулся высоковольтной линии, и погиб от сильного удара током.

Его тело сняли спасатели.

В настоящее время на месте произошедшего несчастного случая работает следственная  группа,  устанавливаются обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают  причину смерти потерпевшего.

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kuzbassnews.ru
06/07/2018
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