В Таштаголе будут судить мужчину 17 лет находившегося в федеральном розыске

В 2000 году в Шерегеше мужчина вместе с другом избил в кафе незнакомца, после которого тот скончался.
Конфликт произошел после распития алкоголя между обвиняемым и знакомым погибшего, началась драка. При этом потерпевший молодой человек 1976 года рождения в ссоре не участвовал, он спал за столом, но обвиняемый с другом избили его руками, ногами и стульями.
После произошедшего обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования и до 2017 года находился в федеральном розыске. В марте 2017 года полицейские задержали его в Алтайском крае.
Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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