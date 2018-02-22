В Таштаголе главе поселения предлагали взятку

Таштагольский городской суд вынес обвинительный приговор мужчине за попытку дать взятку главе поселения. Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 200 тыс. рублей.

Суд установил, что в апреле 2016 года 48-летний житель Новокузнецка пытался дать взятку главе одного из городских поселений Таштагольского района за заключение договоров аренды земельных участков без проведения торгов. Сумма вознаграждения - 350 тысяч рублей.

Однако передача взятки не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от обвиняемого, действия которого были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 291 ч. 4 п. «б» УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, лично, в крупном размере). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 200 тыс. рублей.