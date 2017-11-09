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В Таштаголе отремонтировали сквер им Тунекова

Сквер имени Анатолия Тунекова был открыт в Таштаголе после ремонта. Во время открытия был проведен обряд кормления священного огня.

Как сообщили в администрации района, сквер был открыт в 2003 году по просьбе представителей шорского народа в память о национальном певце.

В 2017 году сквер стал седьмым общественным пространством города, где выполнен ремонт. На аллеях сквера убран старый асфальт, уложена тротуарная плитка, установлены кованные уличные светильники, парковые диваны. На территории обустроены дополнительные проходы с фигурными воротами-вертушками.

Культура
Таштагол
kuzbassnews.ru
09/11/2017
Культура
Таштагол
Новости Кузбасса

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